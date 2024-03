Un marché avec les arbres : animation de rue Marché des Halles La Roche-sur-Yon, jeudi 30 mai 2024.

Un marché avec les arbres : animation de rue Une animation proposée par la Ville de La Roche-sur-Yon – Pays de la Loire Grandeur Nature Jeudi 30 mai, 10h00 Marché des Halles Gratuit, sans inscription

Approchez approchez ! Sans inscription, venez nous rencontrer sur le stand et entrez dans le monde de l’arbre : cet être vivant bien différent des humains que nous sommes, immobile et pouvant vivre des siècles. Comment et pourquoi cohabiter avec ces géants, souvent utiles mais parfois encombrants ?

Marché des Halles Place du Marché, 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Pyramides Vendée Pays de la Loire

Loïc Sicallac