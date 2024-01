Des larmes d’eau douce – Alain Batis Le Grand R La Roche-sur-Yon, vendredi 24 mai 2024.

Des larmes d’eau douce – Alain Batis Dans une très belle scénographie marionnettique et végétale, la compagnie La Mandarine blanche signe une fable délicate qui nous touche en plein coeur par son incroyable essence poétique. Vendredi 24 mai, 20h30 Le Grand R 22/16/8

Début : 2024-05-24T20:30:00+02:00 – 2024-05-24T21:30:00+02:00

Fin : 2024-05-24T20:30:00+02:00 – 2024-05-24T21:30:00+02:00

Dans une très belle scénographie marionnettique et végétale, la compagnie La Mandarine blanche signe une fable délicate qui nous touche en plein coeur par son incroyable essence poétique.

Dans un cercle de lin, au coeur d’un tapis de feuilles et de branchages, une enfant pleure des larmes d’eau douce dans un pays aux terres arides. Sofia sauvera un temps, grâce à ce don insoupçonné, son village de la sécheresse, avant que les notables du village ne comprennent l’intérêt financier de ses pleurs. Du kiosque circulaire en fer serti et attelé de fils blancs vont prendre vie les personnages, figures marionnettiques de Sofia, Felipe, du maire, du curé, de José, des bigotes. Ce conte cruel de l’auteur mexicain, multi récompensé, Jaime Chabaud raconte la maltraitance des enfants et la cupidité des adultes. Il soulève en même temps des questions liées à l’écologie et à la crise climatique. Avec l’élégance et la sensibilité qui caractérise chacun de ses spectacles, Alain Batis adapte cette fable onirique, ancrée dans le réel. Le charme opère sur chacun, enfants et adultes.

Le Grand R Esplanade Jeannie-Mazurelle 85000 La Roche-Sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Liberté Vendée Pays de la Loire

Théâtre Marionnette

Patrick Kuhn