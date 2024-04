PANTONE Saint-Geniès-de-Fontedit, samedi 20 avril 2024.

PANTONE Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault

C’est LES MOUFLONS FAMILY & FRIENDS qui prennent l’asso et le contrôle du bar avec une LINE UP de folie. Pas moins de 5 DJ vont s’enchaîner pour une soirée progressive. En extérieur on te prévoit une restauration simple avec un gros barbecue, histoire de passer un bon moment autour du feu. Start à 18h au BAR CASSE PAS LA TÊTE. Sur réservation.

Début : 2024-04-20 18:00:00
fin : 2024-04-20

Début : 2024-04-20 18:00:00

fin : 2024-04-20

Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie

