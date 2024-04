LES OENOCULTURELLES EXPOSITION THE ART OF WINE Le Crès, vendredi 24 mai 2024.

LES OENOCULTURELLES EXPOSITION THE ART OF WINE Le Crès Hérault

Exposition THE ART OF WINE !

Un concept unique où l’expression artistique se mêle à la dégustation de vins d’exception au Domaine Massillan.

L’exposition donne la vedette aux artistes locaux reconnus Anne Foby, Marc Granier, Anne Bataille, Daniel Carraz, Carole Boubli, Alexandre Poulichot.

Les artistes se sont inspirés des vins des cuvées et du domaine pour créer ensuite des oeuvres uniques, capturant l’esprit, les émotions et les souvenirs évoqués dans chaque cuvée.

Venez découvrir cet étonnant parcours artistique au sein du caveau du Domaine Massillan et dégustez les vins qui ont accompagné les auteurs dans leurs réalisations.

Entrée libre

> Vernissage le vendredi 24 mai 18h30

Exposition visible jusqu’au 17 août (aux heures d’ouverture du Domaine) .

Début : 2024-05-24

fin : 2024-08-17

Lieu-dit Carteirades

Le Crès 34920 Hérault Occitanie

