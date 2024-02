FÊTE DE LA NATURE EN LODÉVOIS ET LARZAC Lodève, mercredi 22 mai 2024.

Du 22 au 26 mai, prenez rendez-vous avec la nature !

La nature fait face à de nombreux défis, c’est un fait. Il y a du travail devant nous pour entendre de nouveau chanter les oiseaux, retrouver des vers de terre dans nos champs, laisser de la place aux orties dans nos jardins, ramener la fraicheur des arbres dans nos villes…

Avec nos vies occupées, les écrans et les multiples distractions, nous oublions parfois de prendre des nouvelles de la nature. Pourtant, le vivant est présent partout autour de nous. Si nous lui accordons un peu de temps et d’attention pour le considérer et mieux le comprendre, nous serons alors plus nombreux à l’aimer et à vouloir le protéger. Il est indispensable de renouer avec la nature pour apprendre à coexister harmonieusement avec elle.

La Fête de la Nature offre une occasion unique à tous ceux qui veillent sur notre patrimoine naturel, nos espèces et nos espaces naturels, sur l’ensemble du territoire français, de prendre les devants de la scène et d’accueillir le public pour lui faire découvrir ce qui l’entoure chaque jour sans le savoir. .

7 Place du Rialto

Lodève 34700 Hérault Occitanie

