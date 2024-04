LANCYRE EN FÊTE Valflaunès, samedi 25 mai 2024.

LANCYRE EN FÊTE Valflaunès Hérault

Lancyre en fête ! revient pour la 3ème année du samedi 25 au dimanche 26 mai au sein du Château Lancyre au cœur de l’appellation Pic Saint Loup.

Lancyre en fête ! revient pour la 3ème année du samedi 25 au dimanche 26 mai au sein du Château Lancyre au cœur de l’appellation Pic Saint Loup.

En ce week-end de fête des mères, venez passer un moment festif à nos côtés et célébrer les 40 ans du domaine. Surprises garanties !

BALADE LANCYRE EN LIBERTE

Durant ces deux jours, un beau programme vous attend

• Découvrez notre balade oenotouristique de 4.5km, au cœur de nos vignes avec panneaux thématiques (le parcours n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite ni aux poussettes)

• Partez du domaine librement de 10h30 à 15h

• Devenez le parfait randonneur épicurien avec votre kit verre personnalisé, chapeau aux couleurs de l’évènement, porte-verre, programme, quizz…

• Accordez-vous une pause sur nos stands dégustation et associez nos vins aux différents amuse-bouche sucrés/salés. Pour vos enfants, entre autres, des sirops artisanaux vous seront proposés

• Tout au long du parcours, découvrez des animations thématiques vous sont proposées par nos formidables partenaires

o Immersion dans les vignes avec l’équipe du domaine

o Démonstration de chiens de troupeau avec Guy, cynophile passionné

o Visite de la Chapelle d’Aleyrac avec l’Association des Amis de la Chapelle d’Aleyrac (pour toute réservation, 1€ sera reversé à l’Association)

o Découverte des plantes comestibles de la garrigue avec la Sauvageonne alias Alicia

• Et bien d’autres surprises festives pour les 40 ans de Lancyre !

Pour le confort de tous, les chiens ne seront pas admis.

RESTAURANT EPHEMERE

Spécialement pour l’occasion, un restaurant éphémère s’installe au Château Lancyre. Notre chef Fabrice du Catering Gourmand vous concoctera de 12h à 15h un menu convivial pour le week-end (réservation possible jusqu’au mercredi 22 mai)

Au menu

• Saucisse de Toulouse ou Dos de Cabillaud pané

• Gratin Dauphinois et légumes du soleil

• Crumble pommes/poires au miel de garrigue

• Café ou thé

Pour accompagner votre repas, 1 verre de vin vous sera offert.

Pour les enfants de 12 ans et moins, le menu est le suivant

• Saucisse de Toulouse

• Gratin Dauphinois et légumes du soleil

• Crumble pommes/poires au miel de garrigue

• 1 verre de sirop offert

Pour l’occasion, un bar à vin et sirop est proposé, en supplément, sur le domaine pour accompagner votre repas. Vin au verre ou à la bouteille, découvrez ou re-découvrez nos cuvées !

Lors de la réservation en ligne, merci de bien réserver selon les choix suivants

• Personne Adulte ou Enfant

• Jour Samedi ou Dimanche

• Menu Saucisse de Toulouse ou Dos de Cabillaud pané (seulement la Saucisse pour les enfants de 12 ans et moins) 35 35 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25

fin : 2024-05-26

Valflaunès 34270 Hérault Occitanie contact@chateaudelancyre.com

L’événement LANCYRE EN FÊTE Valflaunès a été mis à jour le 2024-04-09 par OT DU GRAND PIC ST LOUP