CHAMPIONNAT DE FRANCE DE RAME TRADITIONNELLE – SÉRIGNAN Dans la ville Sérignan, 26 mai 2024, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Venez assister aux finales du Championnat de France de Rame Traditionnelle, une course de barques qui se fait sur une courte distance !.

2024-05-26

Dans la ville

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Come and watch the finals of the French Traditional Rowing Championship, a short-distance boat race!

Asista a la final del Campeonato de Francia de remo tradicional, una regata de corta distancia

Erleben Sie die Finalrunden der französischen Meisterschaft im traditionellen Rudern, einem Bootsrennen, das über eine kurze Distanz ausgetragen wird!

Mise à jour le 2023-11-22 par OT BEZIERS MEDITERRANEE