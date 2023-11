EXPOSITION KOMAGATA Rue Jean de La Fontaine Portiragnes, 7 mai 2024, Portiragnes.

Portiragnes,Hérault

Venez-vous émerveiller devant l’extraordinaire art de création et d’expérimentation que sont les livres d’artiste pop-up.

Cette exposition vous offrira l’occasion de découvrir ou redécouvrir quelques « curiosités » singulières issues des collections de la médiathèque et celles prêtées par la médiathèque départementale de l’Hérault.

#SAISONCULTURELLEPORTIRAGNES.

2024-05-07 10:00:00 fin : 2024-06-26 18:30:00. .

Rue Jean de La Fontaine

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie



Come and marvel at the extraordinary art of creation and experimentation that is pop-up artist?s books.

This exhibition will give you the opportunity to discover or rediscover a few singular « curiosities » from the media library’s collections and those on loan from the Hérault departmental media library.

#SAISONCULTURELLEPORTIRAGNES

Venga a maravillarse con el extraordinario arte de la creación y la experimentación que son los libros de artista pop-up.

Esta exposición le permitirá descubrir o redescubrir una serie de « curiosidades » únicas procedentes de las colecciones de la mediateca y de los préstamos de la mediateca departamental de Hérault.

#SAISONCULTURELLEPORTIRAGNES

Lassen Sie sich von der außergewöhnlichen Kunst der Kreation und des Experimentierens begeistern, die Pop-up-Künstlerbücher darstellen.

Diese Ausstellung bietet Ihnen die Gelegenheit, einige einzigartige « Kuriositäten » aus den Sammlungen der Mediathek und den Leihgaben der Mediathek des Departements Hérault zu entdecken oder wiederzuentdecken.

#KULTURSAISONPORTIRAGNES

Mise à jour le 2023-11-17 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE