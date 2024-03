FESTIVAL TROPISME Montpellier, mardi 7 mai 2024.

FESTIVAL TROPISME Montpellier Hérault

En 2024, le festival Tropisme propose un va-et-vient entre le passé et le futur, entre l’histoire et ce qui nous agite au quotidien.

Le point de départ de cette nouvelle édition est l’envie de donner la parole à la plus vieille société de cinéma au monde, Gaumont.

À travers des expositions, des ateliers, un Hackathon, un concert audio-visuel et 3 jours de projections en plein-air, nous cheminerons entre les grands films et figures emblématiques qui peuplent nos imaginaires collectifs, tout en mettant à l’honneur le musicien Chassol dans son rapport au cinéma.

Entre musique savante et musique populaire, Chassol est un ovni musical qui harmonise le réel et s’empare pour cette nouvelle création du catalogue pléthorique de Gaumont pour poétiser, sous forme d’installations et en concert, des scènes mythiques du cinéma.

Dans ce va et vient entre hier, aujourd’hui et demain, nous ouvrons la porte aux esthétiques queers qui redéfinissent les contours et frontières du spectacle vivant, à l’image du Pink & White ball voguing mené d’une main de maître par The Legendary Vinii Revlon ou de la désormais cultissime Folle de Rage.

Tropisme met un point d’honneur à rompre l’esprit de chapelle qui nous divise en assumant pleinement un éclatement des formes et des formats. Du hip-hop au jazz, du baile funk à la culture afro-caribéenne, d’Alain Damasio à Doc Gyneco, de Louis de Funès à Sara Forever, du stand-up à une fête gitane…

Nous programmons comme nous vivons, à l’affût de savoirs très divers et de belles rencontres qui nous transforment. En ces temps de replis identitaires, cette ouverture est plus que jamais bienvenue.

Programme complet sur le site web de l’événement .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-07

fin : 2024-05-26

121 Rue Fontcouverte

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

L’événement FESTIVAL TROPISME Montpellier a été mis à jour le 2024-03-18 par OT MONTPELLIER