FESTA TRAIL DU PIC SAINT LOUP – EDITION 2024 Saint-Mathieu-de-Tréviers, 25 mai 2024, Saint-Mathieu-de-Tréviers.

Saint-Mathieu-de-Tréviers,Hérault

Courir pour découvrir

Du 25 au 26 mai, rendez-vous autour du Pic Saint-Loup pour partager un moment unique ! À seulement 30 minutes de Montpellier, vivez un voyage entre ciel et terre, forêts méditerranéennes et crêtes rocheuses, garrigue et vignoble. Un défi à relever !.

2024-05-25 fin : 2024-05-26 . .

Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie



Run to discover

From May 25 to 26, join us around the Pic Saint-Loup for a unique experience! Just 30 minutes from Montpellier, experience a journey between sky and earth, Mediterranean forests and rocky ridges, garrigue and vineyards. A challenge to take up!

Correr para descubrir

Del 25 al 26 de mayo, acompáñenos alrededor del Pic Saint-Loup para vivir una experiencia única A sólo 30 minutos de Montpellier, viva un viaje entre el cielo y la tierra, bosques mediterráneos y crestas rocosas, garriga y viñedos. Un reto que merece la pena

Laufen, um zu entdecken

Vom 25. bis 26. Mai treffen Sie sich rund um den Pic Saint-Loup, um einen einzigartigen Moment zu teilen! Nur 30 Minuten von Montpellier entfernt erleben Sie eine Reise zwischen Himmel und Erde, mediterranen Wäldern und felsigen Bergrücken, Garrigue und Weinbergen. Eine Herausforderung, der Sie sich stellen müssen!

Mise à jour le 2023-11-14 par OT DU GRAND PIC ST LOUP