Observation des papillons de nuit à Rabodanges Putanges-le-Lac, 2 juillet 2022, Putanges-le-Lac.

Observation des papillons de nuit à Rabodanges “Les oiseaux” Rabodanges Putanges-le-Lac

2022-07-02 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-02 “Les oiseaux” Rabodanges

Putanges-le-Lac Orne

Soirée pique-nique, découverte des papillons de nuits (VOE-AFFO) et du ciel nocturne.

Rendez-vous à Rabodanges pour un pique-nique tiré du panier et découverte des papillons à partir de 22 h

Prévoir des vêtements chauds et une lampe.

Sortie gratuite et ouverte à tous en respectant le protocole sanitaire en vigueur.

Inscriptions souhaitées.

Sur demande : co-voiturage possible à partir de Putanges

Annulation possible en cas de mauvais temps.

Soirée pique-nique, découverte des papillons de nuits (VOE-AFFO) et du ciel nocturne.

Rendez-vous à Rabodanges pour un pique-nique tiré du panier et découverte des papillons à partir de 22 h

Prévoir des vêtements chauds et une lampe.

Sortie gratuite…

Soirée pique-nique, découverte des papillons de nuits (VOE-AFFO) et du ciel nocturne.

Rendez-vous à Rabodanges pour un pique-nique tiré du panier et découverte des papillons à partir de 22 h

Prévoir des vêtements chauds et une lampe.

Sortie gratuite et ouverte à tous en respectant le protocole sanitaire en vigueur.

Inscriptions souhaitées.

Sur demande : co-voiturage possible à partir de Putanges

Annulation possible en cas de mauvais temps.

“Les oiseaux” Rabodanges Putanges-le-Lac

dernière mise à jour : 2022-03-21 par