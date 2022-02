MYCELIUM NOUS SOMMES LA NATURE – Opus 2 (Laurence LOUISFERT) Carrouges, 9 juillet 2022, Carrouges.

MYCELIUM NOUS SOMMES LA NATURE – Opus 2 (Laurence LOUISFERT) Carrouges

2022-07-09 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-31 18:30:00 18:30:00

Carrouges Orne Carrouges

Le lien qui unit l’Humanité à la Nature s’étoffe. Ce second opus offre une mise en lumière de l’union entre les règnes, animal, végétal et minéral. Nous sommes les témoins de mutations et d’alliances sacrées, qui oeuvrent pour la survie de la biodiversité de notre planète, de ce qui se tisse, sous toutes les formes.

Un mycélium aérien se déploie, faisant écho à la « toile » tissée aujourd’hui autour de la Terre par tous les réseaux, perceptibles ou imperceptibles (internet, ondes diverses, énergies, télépathie…), tout comme ce mycélium qui serpente partout sous nos pieds ou le mystérieux langage des arbres.

Une vision, qui offre et développe également de nouveaux questionnements et perspectives notamment au regard de la posture sociétale à octroyer à la Nature comme entité juridique.

Une Nature, ainsi révélée par des sculptures et installations, photographies, peintures, dessins et textes, intimement liée à notre nature profonde.

