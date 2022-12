Rituels sacrés de la momification pharaonique Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Rituels sacrés de la momification pharaonique
Jeudi 2 février 2023, 18h30
Muséum de Toulouse

Gratuit, sans inscription.

De la purification du corps à l'ouverture finale de la bouche du mort, découvrons les éléments forts de ces rituels religieux et leur signification spirituelle.

Muséum de Toulouse
35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France

Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice.
Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice.
Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

05 67 73 84 84
https://www.museum.toulouse.fr

05 67 73 84 84 https://www.museum.toulouse.fr Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Préserver l’intégrité de l’être humain, celle de son corps physique et celle de son « âme », fut une priorité pour les anciens Égyptiens. C’est pourquoi l’acte de momifier fut pour eux un rituel religieux si essentiel. Sacré, codifié, il est composé de deux rituels différents, l’embaumement et l’ouverture de la bouche, comportant une succession d’étapes précises et complexes pour mener le défunt à la vie éternelle.

De la purification du corps à l’ouverture finale de la bouche du mort, découvrons les éléments forts de ces rituels religieux et leur signification spirituelle. Nous comprendrons ensemble le sens caché de la momification égyptienne.

Photos, discussion et échange. Par Mme Marie-Christine Lavier , égyptologue, docteure en égyptologie Ancienne, assistante en égyptologie de l’Université de Genève. Membre correspondant de l’Académie Toulousaine des Arts et Civilisations d’Orient. Rencontre coproduite avec l’Académie Toulousaine des Arts et Civilisations d’Orient.

