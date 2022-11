Atelier Paperolles Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Atelier Paperolles Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, 18 décembre 2022, Toulouse. Atelier Paperolles Dimanche 18 décembre, 14h30 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy

Tarif : entré musée + 5€ ; enfant à partir de 8 ans ; 7 enfants max. et 2 adultes max. par enfant ou fratrie.

L’art de transformer le papier en motif décoratif Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Avec Qing Xia (Paradis du Papyrus), artiste spécialiste dans l’art de la paperolle Cet atelier propose de s’initier en famille à cette technique de travail du papier après découverte des oeuvres en paperolles de la collection du musée. Chaque participant repartira avec un motif décoratif qu’il aura lui-même réalisé.

