Atelier Bêtes en Têtes Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, 11 décembre 2022, Toulouse. Atelier Bêtes en Têtes Dimanche 11 décembre, 14h30, 16h30 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy

Tarif : entrée musée + 5€ ; Enfants à partir de 6 ans (2 adultes max. par enfant ou fratrie)

Ours, chat, lapin, tigre ? Quel est votre animal préféré ? Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Avec Guillaume Ruffault (Atelier Ecotones), illustrateur

Lequel des animaux de l’accrochage d’affiches aimeriez-vous devenir ? Réalisation de masques d’animaux. Calque de dessins préparés, découpe et

mise en couleur aux crayons et pastels gras.

2022-12-11T14:30:00+01:00

2022-12-11T17:30:00+01:00 Droits réservés

