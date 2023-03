Soirée « tous copistes » Musée de la Roche-sur-Yon- Espace Malraux La Roche-sur-Yon Catégories d’Évènement: La Roche-sur-Yon

Vendée

Soirée « tous copistes » Musée de la Roche-sur-Yon- Espace Malraux, 13 mai 2023, La Roche-sur-Yon. Soirée « tous copistes » Samedi 13 mai, 19h30 Musée de la Roche-sur-Yon- Espace Malraux Lors de la Nuit des musées, de 19h30 à 22h30, le public sera invité à se mettre dans la peau d’un copiste du XIXe siècle, à s’installer devant une œuvre et à en faire un croquis. Des chevalets, des crayons et du papier seront mis à disposition au musée. (il ne sera pas possible d’emmener son propre matériel).La copie a une importance considérable au XIXe siècle. Selon l’Académie, la copie permet au jeune artiste d’assimiler les qualités propres à chaque grand peintre. Les artistes académiques en formation partagent leur temps entre l’école, les ateliers et le musée du Louvre, qui leur réserve des galeries entières certains jours de la semaine. Musée de la Roche-sur-Yon- Espace Malraux 17 rue du Président de Gaulle 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Pyramides Vendée Pays de la Loire 02.51.47.48.35 Musée présentant les collections municipales (beaux-arts) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00 Marie Bashkirtseff, L’Académie Julian (1881). domaine public

Détails Catégories d’Évènement: La Roche-sur-Yon, Vendée Autres Lieu Musée de la Roche-sur-Yon- Espace Malraux Adresse 17 rue du Président de Gaulle 85000 La Roche-sur-Yon Ville La Roche-sur-Yon Departement Vendée Lieu Ville Musée de la Roche-sur-Yon- Espace Malraux La Roche-sur-Yon

Musée de la Roche-sur-Yon- Espace Malraux La Roche-sur-Yon Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la roche-sur-yon/

Soirée « tous copistes » Musée de la Roche-sur-Yon- Espace Malraux 2023-05-13 was last modified: by Soirée « tous copistes » Musée de la Roche-sur-Yon- Espace Malraux Musée de la Roche-sur-Yon- Espace Malraux 13 mai 2023 La Roche-sur-Yon Musée de la Roche-sur-Yon- Espace Malraux La Roche-sur-Yon

La Roche-sur-Yon Vendée