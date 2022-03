MPL + SUZANNE BELAUBRE Saint-Jean-de-Védas, 17 mai 2022, Saint-Jean-de-Védas.

MPL + SUZANNE BELAUBRE Saint-Jean-de-Védas

2022-05-17 – 2022-05-17

Saint-Jean-de-Védas Hérault Saint-Jean-de-Védas

EUR 20 20 Ne manquez pas le concert de MPL + SUZANNE BELAUBRE le 02 juin 2022 à 20h à Victoire 2.

►Créé en 2012 suite à la disparition soudaine de Lucette – une amie commune –MPL commence d’abord par fabriquer des morceaux pour lui rendre hommage. Chaque nouvelle production est un bout d’histoire raconté en texte et en images (par le biais de nombreux clips). Les concerts sont autant de cérémonies de commémoration et l’univers s’installe, entre humour noir et chorégraphies pittoresques. De création en création, le registre musical initial très inspiré de la chanson française s’ouvre à la pop, au rap, et devient plus éclectique. Aujourd’hui, ces chemins instinctifs semblent converger vers un univers aboutit qui les porte sur des scènes toujours plus prestigieuses.

1ère partie : Suzanne Belaubre auto-produit sur un coup de tête son premier album DIY, une compilation de morceaux électro minimalistes et reliés entre eux par une voix claire aux mots crus. Entre Camille et James Blake, l’artiste dessine sa cohérence et partage ses visions du monde et de l’amour.

info@victoire2.com +33 4 67 47 91 00 https://www.victoire2.com/concerts/mpl/

