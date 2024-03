Mouvman Alé + Kaolila – Eurofonik #12 Stereolux Nantes, samedi 16 mars 2024.

Mouvman Alé + Kaolila – Eurofonik #12 SOIRÉE DOUBLE Samedi 16 mars, 20h30 Stereolux De 5 à 16 €

– Dans le cadre du festival Eurofonik –

Mouvman Alé

Rock électro maloya

Jeune groupe réunionnais mené par le charismatique Franswa Virassamy-Macé, Mouvman Alé bouscule le maloya traditionnel. Mêlant la musique réunionnaise à des influences rock et électro, les artistes proposent un concert de transe, frénétique, endiablé. Étoile montante de la scène des musiques trad’actuelles amplifiées, après notamment un passage remarqué aux Transmusicales en 2022, Mouvman Alé fait escale à Nantes, pour notre plus grand bonheur !

Kaolila

Blues rugueux bretons

Inspiré par les anciennes chiffonnières de Bretagne, chantres nomades des traditions populaires, le groupe livre un hymne à toutes les femmes du monde. Accompagné sur scène de poupées rétro-punk et haute-couture, Kaolila raconte leurs histoires. Troix voix en langue bretonne, trois instruments amplifiés, dont la musique s’inspire du blues, du folk, des musiques «old time», du rock. Leur son rugueux et lumineux soutient leur engagement sur scène et leur générosité communicative.

Stereolux 4 Bd Léon Bureau, 44200 Nantes

