SÉANCE BISTROT MÉMOIRE Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz, mardi 23 janvier 2024.

Début : 2024-01-23 15:00:00

fin : 2024-01-23 17:15:00

Le Bistrot-Mémoire est un lieu d’accueil et d’accompagnement des personnes vivant avec des troubles de la mémoire ainsi que de leurs aidants, proches et professionnels.

Pour échanger dans un lieu bienveillant et faire une pause dans votre quotidien, rendez-vous chaque semaine au bar du Marais à B

Ce lieu ouvert à tous permettant de se rencontrer, s’exprimer, dialoguer librement, partager ses interrogations et ses difficultés dans un climat de détente et de convivialité sans inscription préalable.

Anne; psychologue, Véronique; animatrice, Françoise; assistante de soins en gérontologie, et l’équipe de bénévoles; Juliette, Madeleine, Odile assurent seront à votre écoute et vous accueillent avec une thématique nouvelle chaque semaine.

Rendez-vous au café le Marais à Bourgneuf-en-Retz pour évoquer les thèmes suivants :

– le 23 janvier Présentation du portage de repas à domicile.

– le 30 janvier Souvenirs des jeux de notre enfance.

– le 1er février Ciné-débat « La promesse de l’aidant » organisé par le Clic à St Michel-Chef-Chef.

– le 6 février Fêtons ensemble la Chandeleur.

– le 13 février Présentation du service de transport solidaire « Retz Chauffeurs »

– le 20 février Continuer à décider pour soi-même au quotidien.

– le 27 février Faisons ensemble des loisirs créatifs.

Renseignements et inscriptions auprès du Bistrot Mémoire par téléphone au 02 40 21 41 67 ou par mail à bistrotmemoirebourgneuf@gmail.com

Bourgneuf-en-Retz 13 Rue de la Grande Aire

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire bistrotmemoirebourgneuf@gmail.com



