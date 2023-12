Wazo Théâtre du Cyclope Nantes, 29 avril 2024 14:00, Nantes.

2024-05-02

Horaire : 10:30 11:00

Gratuit : non 7,50 € Réservations :- theatreducyclope.com- 02 51 86 45 07

Spectacle musical interactif pour jeune public. Instruments en matériaux de récupération, en bout de nature, chants et rythmiques venus d’ailleurs, nous devenons paysages, vent, mer, oiseaux, invitant tout un chacun à contempler et à prendre soin de ces beautés qui sont à un pas de nous et qui nous apaisent, nous aident à rester vivants… Les enfants sont embarqués à la manière du joueur de flûte de Hamelin, s’ouvrent à un vent de poésie par la musique et le jeu. Bouts de paysages, sensations de nature et rêveries, qu’ils agissent par eux-même en suivant le guide… « Et les vitres redeviennent sablel’encre redevient eaules pupitres redeviennent arbresla craie redevient falaisele porte-plume redevient oiseau. » Jacques Prévert Production : Cie Les Passereaux Mise en scène : Suzanne Tandé Interprétation : Suzanne Tandé & Gurvan LiardCréations plastiques : Izabela Matoš Durée : 30 min. Public : à partir de 3 ans Représentations les 29, 30 avril et 2 mai 2024

Théâtre du Cyclope Nantes 44000

02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com https://www.theatreducyclope.com