Les vacances au musée / Alter ego / « Pierrick Sorin. Faire bonne(s) fugre(s) » Musée d’arts de Nantes Nantes, lundi 29 avril 2024.

Pour les 7/9 ans ans : de 11h15 à 12h45 Pour les 10/12 ans : de 15h à 17h

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-29 15:00 – 17:00

Gratuit : non 6€ (enfant non résident de la métropole nantaise)4€ (enfant résidant dans la métropole nantaise)2,5€ (enfant détenteur de la Carte blanche) Les ateliers pour les enfants à partir de 4 ans se font sans l'accompagnement d'un adulte. Sur réservation à l'accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne. À partir de 7 ans

Après une découverte thématique des collections du musée ou des expositions temporaires, rendez-vous en atelier pour créer et expérimenter ! Thème : Alter ego Mets-toi en scène comme Pierrick Sorin en devenant tour à tour modèle et photographe , acteur et réalisateur. Crée ton propre personnage burlesque à l’aide d’accessoires et imagine une situation décalée dans le musée. Avec le Polaroid, l’image apparaît comme par magie en quelques minutes.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/pierrick-sorin