Don du Sang Complexe sportif – salle B La turballe, lundi 29 avril 2024.

Don du Sang Il faut 10 000 dons du sang par jour pour répondre aux besoins d’un million de patients en France. Lundi 29 avril, 16h30 Complexe sportif – salle B

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-29T16:30:00+02:00 – 2024-04-29T19:30:00+02:00

Fin : 2024-04-29T16:30:00+02:00 – 2024-04-29T19:30:00+02:00

Il faut 10 000 dons du sang par jour pour répondre aux besoins d’un million de patients en France.

Complexe sportif – salle B 10 rue julien jaunais 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 11 88 00 »}, {« type »: « email », « value »: « animations@laturballe.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.laturballe.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/don-du-sang-la-turballe.html »}]

SANTE Y|MAIRIELATURBALLE|DONDUSANG