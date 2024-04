4 954 kms de liens – Correspondance artistique entre Nantes et Rufisque Théâtre Francine Vasse Nantes, lundi 29 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-29 10:00 – 17:30

Gratuit : oui Entrée libre

Exposition proposée par la compagnie Yvann Alexandre. Depuis 2022, une correspondance artistique est établie entre six classes de primaire des villes de Nantes et de Rufisque au Sénégal, intitulé « 4 954 km de liens ».Sur chaque territoire, des artistes en danse et photographie invitent les élèves et les enseignants à partager, en miroir, le quotidien de leur classe et leur regard sur leur environnement.Les clichés exposés, à découvrir au Théâtre Francine Vasse, sont le fruit de cette aventure avec les écoles. Exposition du 18 mars au 31 mai 2024 : du lundi au vendredi de 10h à 17h30 Dans le cadre de l’événement Place auX mondeS

Théâtre Francine Vasse Centre Ville Nantes 44000