SPECTACLE ENFANTS TÊTES À FLAQUES 30 AVRIL 2024 Route de Mesquer Piriac-sur-Mer, mardi 30 avril 2024.

La compagnie Hippo Tam Tam vous présente son nouveau spectacle Têtes à Flaques.

Laissez-vous embarquer au coeur du musée de l’eau qui chante.

Théâtre musical, humoristique et participatif.

Thmes abordés l’eau, histoire à marcher sur l’eau, musique, chants et rythmes, préservation de la ressource et cycle de l’eau.

Pour les enfants de 3 à 11 ans et un public familial. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 15:30:00

fin : 2024-04-30 16:30:00

Route de Mesquer Espace Kerdinio

Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire

