ATELIER DOUDOU La Remise à Patache Préfailles, mardi 30 avril 2024.

ATELIER DOUDOU La Remise à Patache Préfailles Loire-Atlantique

Imaginer son doudou et lui donner vie grâce à la Vague-Éco-Créative.

Envie de retomber dans le monde de l’enfance, se remémorer des souvenirs du passé ou bien parce que vous êtes à la recherche d’un cadeau de naissance idéal et unique à la fois ?

-> Cet atelier créatif est le rendez-vous à ne pas manquer.

La Vague Éco-Créative vous invite dans l’univers tendre, doux et mignon du doudou. Qu’il s’apparente à un nounours ou même un simple morceau de tissu, il est tellement chou !

On l’adore et parfois les touts-petits le dévorent de plaisir en le mettant dans de rudes états. Et malgré tous ces bobos, il est toujours d’attaque pour des moments de tendresse et de câlins.

Il nous accompagne pendant de nombreuses années, de la naissance jusqu’à même l’âge adulte parfois.

Parce qu’un doudou ça réconforte, ça aide à se sentir bien, à s’endormir, à supporter la douleur et à s’imaginer son propre monde

Laurence vous attend donc à Préfailles pour partager des moments de douceur et de convivialité et fabriquer votre peluche préférée rien qu’à vous.

À vous de décider la forme qu’il prendra

super-héros

princesse

dinosaure

licorne

lapin

Comme vous voulez et surtout laissez libre cours à votre imagination !

On aime

Le lieu où se déroule cet atelier la Remise à Patache, ce vieil hangar emblématique de Préfailles avec son décor authentique et historique ! Et aussi l’ambiance détendue et chaleureuse !

Bon à savoir

Pas besoin d’apporter des choses car le matériel est fourni.

Réservation obligatoire par téléphone et aussi par mail vague.eco.creative@gmail.com.

Une activité créative qui va plaire à toute la famille que vous soyez un petits ou un grand enfant

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 10:00:00

fin : 2024-04-30 12:30:00

La Remise à Patache 11 Grande Rue

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire vague.eco.creative@gmail.com

L’événement ATELIER DOUDOU Préfailles a été mis à jour le 2024-03-15 par eSPRIT Pays de la Loire