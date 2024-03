Monument game les âmes perdues des Templiers Chinon, mardi 2 janvier 2024.

Monument game les âmes perdues des Templiers Chinon Indre-et-Loire

On raconte que les esprits des templiers emprisonnés en 1308 hantent encore la Forteresse royale de Chinon. Vous allez devoir libérer leurs âmes en décryptant les messages qu’ils ont disséminés dans les zones secrètes de la forteresse. Coopération et réflexion seront les clefs de votre réussite.

On raconte que les esprits des templiers emprisonnés en 1308 hantent encore la Forteresse royale de Chinon. Vous allez devoir libérer leurs âmes en décryptant les messages qu’ils ont disséminés dans les zones secrètes de la forteresse. Toute l’année, sur réservation 2121 21 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02

fin : 2024-05-31

2 rue du Château

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire forteressechinon@departement-touraine.fr

L’événement Monument game les âmes perdues des Templiers Chinon a été mis à jour le 2024-03-01 par Conseil Départemental 37