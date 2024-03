Deyrolle leçons d’anatomie Château de la Bourdaisière Montlouis-sur-Loire, samedi 1 juin 2024.

Deyrolle leçons d’anatomie Lancement de la nouvelle exposition « Deyrolle leçons d’anatomie » qui fait suite à la publication du livre du même nom par Louis-Albert de Broglie et Gérard Kierzek. Déambulez dans le parc et le potag… 1 et 2 juin Château de la Bourdaisière Tarif réduit pour tous à 8 €, gratuit pour les – 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Lancement de la nouvelle exposition « Deyrolle leçons d’anatomie » qui fait suite à la publication du livre du même nom par Louis-Albert de Broglie et Gérard Kierzek. Déambulez dans le parc et le potager à la découverte du corps humain sous des formes diverses et variées. Mise en avant de la nécessité de prendre soin de son corps, correlation entre le corps et la nature.

Château de la Bourdaisière 25 Rue de la Bourdaisière 37270 Montlouis-sur-Loire Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Château Renaissance détruit en grande partie au XVIIIe siècle, il fut reconstruit fin XVIIIe siècle et début XIXe siècle.

Le parc héberge aujourd’hui plusieurs lieux de conservation et de culture de plantes, notamment un potager dédié au conservatoire national de la tomate et jardin contemporain Dahlia Color (Parc 55 ha, potager 1,5 ha) Accès par autoroute A10, sortie Tours centre ; suivre direction Amboise jusqu’à Montlouis (10 km) environ 225 km de Paris.

©marc dantan