Visite découverte du Château de Jallanges Parc du château de Jallanges Vernou-sur-Brenne, vendredi 31 mai 2024.

Visite découverte du Château de Jallanges Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin Parc du château de Jallanges Tarif réduit de 10 euros par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T10:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Parc du château de Jallanges Château de Jallanges 37210 Vernou-sur-Brenne Vernou-sur-Brenne 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 52 06 66 http://www.jallanges.com Édifié en 1465 sur l’emplacement d’une forteresse, le Château de Jallanges fut construit par le Roi Louis XI, afin d’y installer le Maire de Tours, son Argentier.

Entouré par les vignes de Vouvray, “Jallanges”, est bordé d’un parc aux cèdres séculaires, d’un bois de plus de 25 hectares, d’un jardin Renaissance Française, et d’une chapelle monument historique du XVIIe siècle.

Abandonné pendant plus d’un demi siècle, Jallanges fut acheté en 1984 par la Famille Ferry-Balin qui le restaure avec passion et patience. Accès par l’A10, sortie n°20, direction Vouvray

©Château de Jallanges