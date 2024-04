Visite du Jardin de Francis Poulenc au Grand Coteau Le Grand Coteau – Demeure Francis Poulenc Noizay, samedi 1 juin 2024.

Visite du Jardin de Francis Poulenc au Grand Coteau Venez découvrir le jardin à la française dessiné par Francis Poulenc, lieu d’inspiration pour ses compositions. 1 et 2 juin Le Grand Coteau – Demeure Francis Poulenc Adultes 7€; -18ans et étudiants 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:30:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Visitée guidée du jardin et du salon de musique.

Départ des visites à 14h30 et 16h30, vous pourrez ensuite profiter du jardin selon vos envies.

Le Grand Coteau – Demeure Francis Poulenc 269 chemin Francis-Poulenc, 37210 Noizay Noizay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire http://www.legrandcoteau.com Le Grand Coteau est la demeure où vécut le compositeur Francis Poulenc de 1927 à sa mort en 1963. On y visite son jardin à la française et son salon de musique avec ses pianos et sa bibliothèque musicale de travail.

© collection Grand Coteau