Les 5 sens au Jardin de Mireille Le jardin de Mireille en Touraine Angevine Channay-sur-Lathan, samedi 1 juin 2024.

Les 5 sens au Jardin de Mireille Expérience sensorielle au cours d'une visite libre d'environ 2h : les 5 sens des visiteurs seront activés lors d'une agréable balade. 1 et 2 juin Le jardin de Mireille en Touraine Angevine Tarif préférentiel et unique de 4€, gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

La vue : le jardin d’environ 10000m², vous permettra de découvrir les différents secteurs avec des plantes aux couleurs douces à chatoyantes :

• Le petit parc

• La roseraie

• Les secteurs à thèmes, souvenirs de voyages de la jardinière : Japon, Maroc, Népal, Chine (Tibet, Yunnan) Pérou, Angleterre, Irlande et plus localement : la Bretagne, la Touraine et l‘Anjou

• Le grand parc

• Les hydrangeas et les graminées

• Le tour de la maison avec le premier jardin, longtemps resté privé.

L’ouïe : Dès la sortie du parking, vous entendrez le caquètement des oies et des canards et éventuellement le chant du petit coq Lucien, le roucoulement des tourterelles et des pigeons, le jacassement des pies et le chant de différents oiseaux selon les saisons : mésanges, coucou, moineaux, huppe, … Le coassement des grenouilles et des crapauds … Mon jardin est classé refuge LPO.

Au pied de la grande haie, vous entendrez le bruissement des feuilles des grands arbres.

Vous pourrez vous asseoir dans le kiosque devant le grand bassin et écouter le clapotis de la cascade et la « musique » du joueur de flûte, non loin de la fontaine marocaine en pierre d’Erfoud qui coule paisiblement.

L’odorat : Début juin sera le meilleur moment pour apprécier l’odeur des roses, notamment les anciennes.

Les sauges arbustives, les germandrées, les artémises, les lavandes, les népétas, les monardes et beaucoup d’autres agrémentent le lieu.

Dans le vieux jardin, un petit coin parfumé est proposé : chèvrefeuille, seringat, lis, univers chocolat, rosiers…

Le goût : S’agissant d’un jardin d’agrément peu de plantes peuvent être goûtées. Beaucoup sont toxiques.

Si certaines peuvent être dégustées dont les hémérocalles, je préfère les voir fleurir que de les manger !

Le toucher : Il vaut mieux toucher les plantes avec les yeux !

Dans mon jardin il ne faut surtout pas toucher, entres autres, les digitales, les euphorbes, les feuilles du frémontodendron…

Le jardin de Mireille en Touraine Angevine La Petite-Bonne 21 Route de Meigné, 37330 Channay-sur-Lathan Channay-sur-Lathan 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 24 99 39 http://lejardindemireille.fr Sur 10 000m² et au fil des saisons, vous pourrez admirer dans un cadre reposant et ombragé, les collections de cette passionnée de plantes.

Vous découvrirez plus de 500 arbres et arbustes, 500 rosiers, 1000 vivaces, 120 grimpantes, 200 terres de bruyère… Les idées et les photos rapportées des voyages de la propriétaire permettent de faire le tour du monde : Chine, Japon, Népal, Maroc, Pérou et Irlande. La Touraine, l’Anjou et la Bretagne sont mis à l’honneur. Le stationnement est obligatoire sur le parking balisé à partir de la maison située au bord de la R.D. 3. Un sentier amène les visiteurs à l’accueil.

© Mireille ETAVARD