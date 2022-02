MONTBLANC FAIT SON CINEMA Montblanc Montblanc Catégories d’évènement: Hérault

2022-02-16 18:30:00 – 2022-02-16

Montblanc Hérault Projection d’un film d’Albert Dupontel, avec Virgnie Efira, Albert Dupontel et Nicolas Marié.

Entrée libre. Projection d’un film d’Albert Dupontel, avec Virgnie Efira, Albert Dupontel et Nicolas Marié.

Entrée libre. mediatheque-montblanc@hotmail.fr +33 4 67 09 78 61 Projection d’un film d’Albert Dupontel, avec Virgnie Efira, Albert Dupontel et Nicolas Marié.

