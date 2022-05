Mini-camp pour les primaires Saint-Hilaire-sur-Erre Saint-Hilaire-sur-Erre Catégories d’évènement: Orne

Saint-Hilaire-sur-Erre

Mini-camp pour les primaires Saint-Hilaire-sur-Erre, 1 juillet 2022, Saint-Hilaire-sur-Erre. Mini-camp pour les primaires Les Faux Gommées Camping municipal Saint-Hilaire-sur-Erre

2022-07-01 – 2022-07-02 Les Faux Gommées Camping municipal

Pour fêter la fin de l'année scolaire, le foyer propose de se retrouver et passer une nuit sous tente. Deux groupes 6 – 8 ans et 9-11 ans. Sur inscription.

