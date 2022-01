MIME IN MOTION Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier Hérault La 4e édition du festival international des arts du mime et du geste, Mime in Motion, s’organise. Après deux ans d’absence, les organisateurs ont préparé un programme aux petits oignons afin de vous régaler ! Vous êtes invités à venir découvrir une série d’animations du 2 au 6 février dans les théâtres Gérard Philippe, de la Vista et de la Plume.

Au programme : des spectacles, des ateliers et des rencontres ! Pour assurer l'animation, les organisateurs du M.I.M ont fait appel à des artistes français et internationaux, notamment la compagnie parisienne Mangano-Massip, les Barcelonais de Totum Teatro et la Montpelliéraine Amandine Dubreuil du Rythme est Dans la Peau. Programmation sur le site internet de l'événement

Au programme : des spectacles, des ateliers et des rencontres ! Pour assurer l'animation, les organisateurs du M.I.M ont fait appel à des artistes français et internationaux, notamment la compagnie parisienne Mangano-Massip, les Barcelonais de Totum Teatro et la Montpelliéraine Amandine Dubreuil du Rythme est Dans la Peau. Programmation sur le site internet de l'événement

