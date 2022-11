Fabrication d’un parfum doudou Médiathèque le Château PLAISIR Catégorie d’évènement: Plaisir

Fabrication d’un parfum doudou Médiathèque le Château, 1 février 2023, PLAISIR. Fabrication d’un parfum doudou Mercredi 1 février 2023, 15h00 Médiathèque le Château

Public adulte avec enfant à partir de 6 ans – Sur réservation

Et si vous fabriquiez un parfum doudou pour votre enfant? Médiathèque le Château 282 RUE DE LA BRETECHELLE PLAISIR Partagez un moment tout en senteur avec Catherine Chevallier, qui vous dévoilera tous ses secrets pour fabriquer le parfum doudou de votre enfant.

Avec Catherine Chevallier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-01T15:00:00+01:00

2023-02-01T17:00:00+01:00

