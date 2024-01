LAURA LAUNE Théâtre Coluche Plaisir, samedi 25 mai 2024.

LAURA LAUNE – Glory AlleluiaUn univers trash et sans limitesLaura Laune fait son grand retour sur scène avec un nouveau spectacle plus attendu que jamais. Une noirceur assumée, une écriture percutante : la réputation de l’ange de l’humour noir n’est plus à faire. Sur fond de dénonciation et à travers les sujets les plus sensibles, l’humoriste belge repousse encore et toujours les frontières de l’irrévérence avec finesse et second degré dans un seul en scène très personnel.Handicap, sexe, Covid… Blanche colombe, humour noir et, au milieu, un public, aux anges, qui en voit de toutes les couleurs. LE PARISIEN

Tarif : 35.20 – 35.20 euros.

Début : 2024-05-25 à 20:30

Théâtre Coluche 980, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 78370 Plaisir 78