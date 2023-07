VOLE EDDIE VOLE Théâtre Coluche Plaisir, 3 mai 2024, Plaisir.

VOLE EDDIE VOLE Vendredi 3 mai 2024, 20h30 Théâtre Coluche à partir de 10 ans

Michael Edwards, appelé aussi « Eddie », « Ed », « le Bigleux », « le Moche », a douze ans et vit dans une petite ville d’Angleterre. Un soir, par hasard, il découvre à la télévision les jeux Olympiques d’hiver. C’est une révélation : un jour, il représentera son pays à cet événement sportif mondial.

Mais comment avoir le niveau quand on vient d’un pays où les sports d’hiver n’existent pas, quand sa propre famille s’oppose à son choix, quand on a déjà beaucoup de retard sur ses rivaux et quand on n’a même pas les moyens de s’entraîner ? Et si croire en sa bonne étoile était le meilleur moyen d’accomplir ses rêves ?

De Léonard Prain, Mise en scène Sophie Accard avec Benjamin Lhommas, Sophie Accard et Léonard Prain

Théâtre Coluche 980 Avenue Du Général De Gaulle 78370 Plaisir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-03T20:30:00+02:00 – 2024-05-03T22:00:00+02:00

Fabienne Rappeneau