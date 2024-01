CA DEMENAGE Théâtre Coluche Plaisir, dimanche 28 avril 2024.

Danse/Trampoline à partir de 6 ansÇa déménageEn musique et sur trampoline, la danse hip-hop prend de belles hauteurs.Un trampoline pour un quatuor de danseurs hip-hop : le temps se suspend et les lois de la gravité s’effacent dans cette création virevoltante du chorégraphe Nabil Ouelhadj. La surface de cette toile “bondissante” offre un souffle aérien et d’infinies variations chorégraphiques, touchées par la grâce. Il s’y invente une danse hip-hop affranchie des pesanteurs, magnifiée par les notes et le texte du musicien Arthur H. Chorégraphie et mise en scène Nabil Ouelhadj · Avec Nabil Ouelhadj, Valentin Loval, Andy Andrianasolo, Abderrahim Ouabou, Nicolas Tabary · Musiques Arthur H et musiques additionnelles

Tarif : 16.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-04-28 à 17:00

Théâtre Coluche 980, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 78370 Plaisir 78