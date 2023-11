Les Frères Colle – Drum Brothers THEATRE ESPACE COLUCHE, 1 juin 2024, PLAISIR.

Les Frères Colle – Drum Brothers THEATRE ESPACE COLUCHE. Un spectacle à la date du 2024-06-01 à 17:00 (2024-06-01 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros.

Théâtre Coluche (R-2022 000860/63) présente ce concert. Jonglerie musicale pour toute la famille à partir de 6 ans Durée 1h10 LES FRERES COLLE – Drum Brothers Finalistes Incroyables Talents 2021 ! Un spectacle original, une performance de jonglerie musicale virevoltante et remplie d’humour. Entre rythmes effreìneìs et poeìsie, les FreÌres Colle meìlangent alleÌgrement les disciplines. Cleìment donne le temps, Cyril arrive aÌ temps, Steìphane, lui, est aÌ contretemps. Tout est source de percussions, mais les prédispositions artistiques du trio ne s’arre?tent pas laÌ : cornemuse, flu?te et guitare entrent dans la danse et les objets voltigent, aussi bien les quilles que les parapluies. Avec ce trio deìcapant et virtuose tout est talent, fantaisie et fougue. Des numéros époustouflants, un l’humour décalé ! Inclassable ! De et avec : Stéphane, Cyril et Clément Colle, Mise en scène : Éric Bouvron «Performance musicale. Show comique hilarant.» LE PARISIEN « les acrobaties et les numéros de jonglage, les Drum Brothers emmènent loin les spectateurs, dans une forme de communion rare au théâtre aujourd’hui. » LE POINT N° téléphone accès PMR : 01 30 07 55 50. Les Frères Colle Les Frères Colle

THEATRE ESPACE COLUCHE PLAISIR 980, avenue du Général de Gaulle Yvelines

