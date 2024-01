VOLE EDDIE, VOLE Théâtre Coluche Plaisir, vendredi 3 mai 2024.

L’histoire vraie du seul sauteur à ski britannique ayant jamais participé aux Jeux OlympiquesMichael Edwards, appelé aussi « Eddie », « Ed », « le Bigleux », « le Moche », a douze ans et vit dans une petite ville d’Angleterre. Un soir, par hasard, il découvre à la télévision les jeux Olympiques d’hiver. C’est une révélation : un jour, il représentera son pays à cet événement sportif mondial.Mais comment avoir le niveau quand on vient d’un pays où les sports d’hiver n’existent pas, quand sa propre famille s’oppose à son choix, quand on a déjà beaucoup de retard sur ses rivaux et quand on n’a même pas les moyens de s’entraîner ? Et si croire en sa bonne étoile était le meilleur moyen d’accomplir ses rêves ?De Léonard Prain, Mise en sce`ne Sophie Accard avec Benjamin Lhommas, Sophie Accard et Léonard Prain

Tarif : 16.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-05-03 à 20:30

Théâtre Coluche 980, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 78370 Plaisir 78