Vole Eddie, Vole ! THEATRE ESPACE COLUCHE, 3 mai 2024, PLAISIR.

Vole Eddie, Vole ! THEATRE ESPACE COLUCHE. Un spectacle à la date du 2024-05-03 à 20:30 (2023-11-30 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

MAIRIE DE MANDELIEU LA NAPOULE (L-R-2020-011118/011121) présente ce spectacle. Dans sa petite ville anglaise, Michael-Eddie Edwards, 13 ans, est promis au métier de plâtrier, comme son père et son grand-père. Mais voilà qu’un soir, quelques minutes de télévision vont faire basculer le destin du garçon : animé par un rêve fou, Eddie se jure qu’un jour, il représentera son pays aux Jeux Olympiques d’hiver – et tant pis s’il n’a jamais skié de sa vie ! Entre humour et émotion, les trois comédiens interprètent vingt personnages pour raconter le destin magnifique d’un homme devenu une légende. Et si croire en sa bonne étoile était la meilleure façon d’accomplir ses rêves ?Numéro téléphone accès PMR : 04 92 97 49 65 Information pratique : Parking gratuitInformations pratiques : Parkings Monoprix et parking des écureuils, ouverts et gratuits les soirs de spectacle Sophie Accard, Léonard Prain, Vole Eddie, Vole!

Votre billet est ici

THEATRE ESPACE COLUCHE PLAISIR 980, avenue du Général de Gaulle Yvelines

16.0

EUR16.0.

Votre billet est ici