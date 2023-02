Uramado AR, le réveil des Tanuki – Num’Oc Médiathèque José Cabanis, 27 septembre 2022, Toulouse.

Voici une œuvre interactive de Julie Stephen Chheng, qui raconte l’histoire des Tanukis, des esprits de la nature japonais qui se réveillent dans votre bibliothèque. En effet grâce à la réalité augmentée, ces animaux extraordinaires dotés de pouvoirs magiques prennent vie !

Au fur et à mesure de votre déambulation, les Tanukis s’animent, s’étonnent et vous questionnent. Vous découvrirez alors à la fin du parcours votre animal Totem…

Uramado AR nous invite à questionner nos différences de façon ludique et poétique en créant une narration où le réel se mêle à l’imaginaire et se décline à l’infini.

Dans cette œuvre interactive, l’artiste utilise ici la réalité augmentée qui est une technologie consistant à superposer des éléments virtuels à notre réalité en temps réel. La réalité perçue est ainsi augmentée d’informations digitales, par le biais d’un appareil spécifique (tablette, smartphone…), permettant d’apporter plus de détails à notre environnement. Utilisez ainsi votre téléphone pour découvrir un monde onirique à travers l’exposition Uramado AR !

À partir de 6 ans

Du mardi 27 septembre au dimanche 23 octobre

Médiathèques Grand M et José Cabanis

Médiathèque Serveyrolles (jusqu’au 22 octobre)

Visites guidées à la Médiathèque José Cabanis

Mercredi 28 septembre de 14h à 19h

Jeudis 29 et vendredi 30 septembre de 17h à 19h

À partir de novembre, retrouvez cette exposition dans les médiathèques Côte Pavée, Danièle Damin et Saint-Exupéry.

Julie Stephen Chheng est une designer, illustratrice et auteure basée à Paris. Diplômée des Arts Décoratifs de Paris, elle travaille autour du papier, du livre et des nouvelles technologies pour découvrir des formes nouvelles de narration. Installée au studio Volumique, elle est l’auteure de plusieurs livres et applications.

Elle présente son exposition Uramado AR dans différents musées et institutions du monde entier.

«J’ai une grande passion pour les histoires que ce soit à travers les livres standards, les livres animés ou les tablettes numériques mais ce que j’aime par dessus tout, c’est quand le lecteur doit s’investir, faire des choix et interagir avec l’histoire. »



