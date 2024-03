MARCHÉ TRADITIONNEL Saint-Pons-de-Thomières, mercredi 10 juillet 2024.

MARCHÉ TRADITIONNEL Saint-Pons-de-Thomières Hérault

Au nombre de 2 sur la cité de St Pons ces marchés se composent de producteurs, artisans, et de revendeurs ; commerçants alimentaires et non-alimentaires.

1- Le Marché de plein vent :

En milieu de semaine, c’est le plus étendu des deux marchés. Il fait place belle aux producteurs et artisans de la Zone du Parc Naturel Regional

Il s’étend à la place des Tilleuls et à la place du Foirail.

2-Les Halles :

Ce marché a lieu toute l’année le dimanche. Plus petit que le précédent il garde qualité d’accueil et de represente une sortie agréable.

Il occupe la place la place des Tilleuls. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-10 08:00:00

fin : 2024-07-10 14:00:00

Place des Tilleuls

Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie

