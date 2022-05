Marché du Terroir Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Orne

Marché du Terroir Bagnoles de l’Orne Normandie, 18 mai 2022, Bagnoles de l'Orne Normandie. Marché du Terroir Square Jeanne Léveillé Rue du Professeur Louvel Bagnoles de l’Orne Normandie

2022-05-18 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-18 15:00:00 15:00:00 Square Jeanne Léveillé Rue du Professeur Louvel

Square Léveillé, rue du Professeur Louvel. Organisé par la Chambre d'agriculture de l'Orne. A l'occasion du 8e congrès national des services de remplacements France, la chambre d'agriculture propose un petit marché du terroir (produits secs essentiellement).
+33 2 33 31 48 06

Lieu Bagnoles de l'Orne Normandie
Adresse Square Jeanne Léveillé Rue du Professeur Louvel
Ville Bagnoles de l'Orne Normandie
Departement Orne

