Visite de la Chapelle du Lycée Hoche Lycée Hoche Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Visite de la Chapelle du Lycée Hoche Lycée Hoche, 24 novembre 2022, Versailles. Visite de la Chapelle du Lycée Hoche Jeudi 24 novembre, 18h30 Lycée Hoche

Entrée libre sur inscription à l’adresse hochemusee@gmail.com

Visite de la Chapelle du Lycée Hoche Lycée Hoche 73, avenue de Saint-Cloud – 78000 Versailles Notre-Dame Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 30 84 08 50 http://www.lyc-hoche-versailles.ac-versailles.fr/ Le lycée Hoche est un établissement public français d’enseignement secondaire et supérieur, situé au 73, avenue de Saint-Cloud dans le quartier Notre-Dame à Versailles, dans les Yvelines. Lycée napoléonien créé en 1803, il a été nommé lycée Hoche en 1888 en hommage à Lazare Hoche, général français né à Versailles. À l’occasion du 250ème anniversaire de la clôture du couvent de la Reine, venez visiter la Chapelle du Lycée Hoche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-24T18:30:00+01:00

2022-11-24T19:00:00+01:00 © Les amis du musée historique du Lycée Hoche

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Lycée Hoche Adresse 73, avenue de Saint-Cloud - 78000 Versailles Notre-Dame Ville Versailles Age maximum 99 lieuville Lycée Hoche Versailles Departement Yvelines

Lycée Hoche Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Visite de la Chapelle du Lycée Hoche Lycée Hoche 2022-11-24 was last modified: by Visite de la Chapelle du Lycée Hoche Lycée Hoche Lycée Hoche 24 novembre 2022 Lycée Hoche Versailles Versailles

Versailles Yvelines