Pour la première fois, Aux heures d’été s’associe à Trempo pour proposer une soirée conviviale et en plein air. LIZZIE // Psyché scintillante La nantaise Lizzie ouvre le bal avec ses sonorités hybrides, oscillant entre groove, psyché et bass music. Lizzie : dj set LOVA LOVA // Afropunk Depuis 2016, Wilfried Luzele, aka Lova Lova, évolue au sein de la scène culturelle alternative kinoise (République Démocratique du Congo) en tant que musicien et performeur. Avec une musique rock, parfois punk qui puise dans la musique traditionnelle congolaise, il chante en lingala, en kikongo, en tshiluba et en français. Ses textes décrivent avec humour et intensité la vie urbaine de Kinshasa. Lova Lova, voix, Esso : batterie, Michel Bass : basse, Simon Salumnu Najady : basse NURI // Musique afrofuturiste Le producteur et percussionniste Nuri fait partie des valeurs montantes de la scène afrofuturiste. Le visage caché derrière un rideau de tresses, le Tunisien mêle deep bass, samples d’instruments traditionnels et percussions organiques dans des grooves polyrythmiques. Nuri : percussions

