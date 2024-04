Les vacances en famille / Carnet de voyage Musée d’arts de Nantes Nantes, vendredi 26 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-26 15:00 – 16:30

Gratuit : non Enfants : gratuitAdultes : accessible sur présentation d’un billet d’entrée au musée (9€ / 4€ / gratuit) Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne. À partir de 6 ans

Jouer, inventer, explorer et s’amuser… L’occasion de découvrir le musée autrement pour petits et grands ! Découvrez ci-dessous les activités à partager en famille ! Thème : Carnet de voyage au musée Voyagez à travers les œuvres des collections et réalisez votre carnet de voyage au musée.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html