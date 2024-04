Supermarket et les futuristes : OK POGO TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, vendredi 26 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-26 15:00 – 16:00

Gratuit : non 10 € Billetterie : 02 40 12 12 28

Concert pour jeune public à partir de 8 ans. 10 ans que SuperMarket fait des siennes, en solo, en duo et maintenant en quatuor avec les intergalactiques Futuristes ! 10 ans de rock’n’roll à l’adresse des gamins et de leurs adultes, 10 ans à dévaler les pentes avec un bmx sans frein,10 ans à se sacrifier les coudes et les genoux pour la cause, sous acide citrique ! OK POGO, le voici le nouveau show, punk rock dans l’âme, à 180 bpm de moyenne, avec la fraîcheur insolente de scander un « Wouaih of Life ». Avec Jey SuperMarket au chant et à la guitare, Varen Fel Futurr à la guitare, The Little SubSonik Futurr à la basse, Visten Fat Circle Futurr à la batterie. Écrit par Jérôme Marquet. Durée : 1h Concerts du 23 au 26 avril 2024 à 15h

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/