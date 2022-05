LIRE A LA PLAGE – 11 EME EDITION Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Agde Hérault La Médiathèque Agathoise les pieds dans le sable !

Sur la plage du Mail de Rochelongue, venez profiter 7j/7 (du lundi au dimanche, jours fériés inclus !) d’un espace lecture de plus de 2 500 documents mis gratuitement à votre disposition (presse, revues, romans, bd, mangas, albums, livres, guides pratiques…), à consommer sans modération dans un cadre convivial avec transats et espaces ombragés, sans oublier un coin pour les enfants. Espace lecture avec plus de 2 500 documents en accès libre. Une large palette pour tous les goûts de lecture, dans un environnement convivial. mediathequeagathoise@ville-agde.fr +33 4 67 94 67 00 http://www.mediatheque-agde.fr/ La Médiathèque Agathoise les pieds dans le sable !

