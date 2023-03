Dédicace avec Christian Cailleaux Librairie Mollat Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Dédicace avec Christian Cailleaux Librairie Mollat, 25 mars 2023, Bordeaux. Dédicace avec Christian Cailleaux Samedi 25 mars, 15h00 Librairie Mollat Retrouvez le livre : https://cutt.ly/I3KDotL « Le cruel roi Babylos III, empereur d’Austradie, veut s’emparer des Iles noires et de leur précieux gisement d’uradium. Ce métal rarissime, associé au fameux rayon U, doit permettre de créer une arme apocalyptique. C’est le secret de cette arme que le professeur Marduk révèle au Grand Conseil de Norlandie, territoire ennemi de l’Austradie. Une guerre se déclenche » ©Electre 2022 Rendez-vous dès 15 heures à la Librairie Mollat. Librairie Mollat 89 rue Porte Dijeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://cutt.ly/I3KDotL »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T15:00:00+01:00 – 2023-03-25T18:00:00+01:00

