LIBAN. Entre crise économique et incertitude politique. Quel avenir ? avec René Otayek chercheur émérite au CNRS et Professeur à Sciences Po Bordeaux. M270 Floirac, vendredi 29 mars 2024.

LIBAN. Entre crise économique et incertitude politique. Quel avenir ? avec René Otayek chercheur émérite au CNRS et Professeur à Sciences Po Bordeaux. Le Liban par René Otayek, politologue spécialiste du Moyen-Orient. Une Histoire, un Présent, quel Avenir ? Dédicace de son dernier livre, « Les féministes du Levant. Portraits de femmes libres » Vendredi 29 mars, 18h30 M270 Entrée libre dans la limite des places disponibles. Inscription ouverte sur le site web de l’Association Mimas-SMS : https://www.mimas-sms.com/fr/evenements.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T18:30:00+01:00 – 2024-03-29T20:30:00+01:00

Fin : 2024-03-29T18:30:00+01:00 – 2024-03-29T20:30:00+01:00

L’Association Mimas-SMS, Soutien et Mobilisation Solidaire pour les habitants des villages du Sud-liban, association Loi 1901 d’Intérêt Général,

vous invite à une conférence le 29 mars 2024, à partir de 18H30, à la M270 de Floirac, la Maison des Savoirs Partagés, 11 av Pierre Curie avec René Otayek, chercheur émérite au CNRS, Professeur à Sciences Po Bordeaux, politologue spécialiste de l’Afrique Subsaharienne et du Moyen-Orient.

René Otayek présentera le Liban Aujourd’hui à la lumière de son Histoire et ouvrira le débat sur son Avenir.

Dans un deuxième temps, il dédicacera son dernier livre : » les féministes arabes du Levant. Portraits de femmes libres »

La soirée se poursuivra autour d’un verre fraternel et convivial.

L’entrée est libre mais pour aider à l’organisation de la soirée merci de vous inscrire si possible en cliquant ici

Pour tout renseignement :

M270 : 05 57 80 90 60 / 06 76 56 18 04

Association Mimas-SMS : 06 66 62 02 83

Ligne de bus : 16, 32

Besoin d’une carte : voir ici

Liban Crise économique